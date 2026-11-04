Insurance Radar di Jakala, 6 italiani su 10 non gestiscono la propria protezione





MILANO (ITALPRESS) – Gli italiani riconoscono i rischi, ma non sempre si assicurano per affrontarli. Il portafoglio medio conta tre polizze per nucleo familiare, mentre il divario tra rischi percepiti e coperture sottoscritte equivale a circa due polizze, soprattutto negli ambiti della salute, degli eventi meteorologici e dei viaggi. E’ uno dei dati che emerge da Insurance Radar 2026, la ricerca di JAKALA presentata a Milano che incrocia le prospettive di consumatori, agenti assicurativi ed esperti del settore, evidenziando le distanze tra bisogni di protezione, comportamenti di acquisto e strategie delle compagnie.

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