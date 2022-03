Si alza il sipario su HD Golf Cup 2022

Giunge alla sua decima edizione il prestigioso Circuito Nazionale di Golf infrasettimanale nato nel 2013 ad Alessandria Giovedì 10 Marzo alle ore 10.30, presso il Golf Club Villa Carolina di Capriata d’Orba, si disputerà la Finale HD Golf Cup 2021. Sarà questa l’occasione, per uno dei Circuiti Golfistici infrasettimanali tra i più importanti d’Italia, non solo di premiare i giocatori che si sono distinti nella passata edizione, ma anche di presentare la Stagione 2022 e le tante novità che caratterizzeranno la nuova annata golfistica, attraverso una conferenza stampa post gara a partire dalle ore 16. Il Circuito Nazionale HD Golf è un circuito infrasettimanale nato nel 2013 nell’alessandrino che in pochissimo tempo è riuscito a battere ogni record: oggi vanta oltre 5.000 presenze l’anno e coinvolge più di 40 prestigiosi Circoli di golf in tutto il Nord d’Italia, toccando, con 60 tappe, ben 7 regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. La Provincia di Alessandria è ben rappresentata dai componenti dello Staff HD, dislocati nelle principali città della provincia: Mirko Camerin (AD della web agency Kiway e di HD Golf) di Alessandria, Paolo Grecu (Responsabile Tecnico) di Alessandria, Paolo Gaiero (Sport Marketing & Sponsorship) di Casale Monferrato, Michele Massone (Sponsorship Assistant) di Valenza, Laura Minniti (Assistente di Direzione) di Novi Ligure, Francesca Braghero (Responsabile Ufficio Stampa) di Tortona. HD Golf è stato riconosciuto negli anni come il “Circuito delle Eccellenze del Territorio” ed è stato insignito con il patrocinio della Regione Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e il prestigioso marchio turistico del Veneto. La principale mission del circuito nazionale infrasettimanale è quella di promuovere il turismo golfistico in tutte le regioni coinvolte, tramite la valorizzazione delle eccellenze locali, che vengono messe in primo piano ad ogni tappa grazie alla partecipazione di importanti aziende che operano quotidianamente sul territorio impegnandosi ad offrire prodotti sempre più genuini e sostenibili, nel rispetto dell’ambiente. Per questo motivo, ogni evento organizzato dal Circuito HD Golf viene arricchito da diverse zone ospitalità dedicate alla presentazione e alla degustazione dei prodotti enogastronomici di eccellenza esposti dalle aziende territoriali coinvolte, che mettono a disposizione anche pregiatissimi premi, rendendo ancora più piacevole la gara per i giocatori. La prima Tappa del Circuito HD Golf 2022 si disputerà martedì 15 marzo al Golf Club Le Rovedine di Milano.