Seminario Unità Ricerca Professioni Sanitarie: infermiere e donazione di organi

In diretta sui social dell’Ospedale il 12 ottobre alle 15 con Federico Ruta

Sarà dedicato al ruolo dell’infermiere nella donazione di organi il prossimo seminario dell’Unità di Ricerca delle Professioni Sanitarie che si terrà il 12 ottobre in diretta sui social dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria alle ore 15.

Ospite dell’appuntamento Federico Ruta, Dirigente delle Professioni Sanitarie Asl Bt – Area Infermieristica ed Ostetrica, che dialogherà con Tatiana Bolgeo, Referente dell’Unità di Ricerca delle Professioni Sanitarie e Direttore del Centro Studi Ricerca Professioni Sanitarie DAIRI AO AL. Come si legge nel Codice Deontologico della professione, infatti, “l’infermiere favorisce l’informazione e l’educazione sulla donazione di sangue, tessuti e organi quale atto di solidarietà e sostiene le persone coinvolte nel donare e nel ricevere”, svolgendo quindi un ruolo di mediazione in questa situazione così delicata. La figura dell’infermiere, nel fornire supporto alle famiglie e informarle in maniera adeguata e chiara, aiutandole a prendere una decisione consapevole, può quindi divenire fondamentale nel processo di sensibilizzazione alla donazione, portando anche a un aumento dei consensi. Inoltre l’infermiere, a seguito dell’avvio di percorsi di studio specifici per la gestione della donazione e del trapianto di organi e tessuti, possono coordinare le diverse figure coinvolte nella donazione, ovvero il team di intervento, di richiesta, i pazienti e le loro famiglie e i riceventi degli organi, secondo i principi di efficienza, efficacia e appropriatezza organizzativa.

Durante il seminario si parlerà quindi dell’importanza della figura dell’infermiere in un procedimento così complesso come la donazione di organi, nonché di come la ricerca delle professioni sanitarie possa apportare miglioramenti gestionali e non solo anche in questo settore.