Giovanni Berrone, nuovo assessore

GIOVANNI BERRONE È IL NUOVO ASSESSORE DELLA GIUNTA ABONANTE

Con Giovanni Berrone, classe ‘59 si completa la squadra del Sindaco eletto a giugno. Già Assessore della Giunta Calvo dal 1997 al 2002, Giovanni Berrone gestirà le deleghe relativamente a: artigianato e agricoltura; commercio e mercati; rapporti con l’Agenzia del Demanio e con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

«La nomina di Giovanni Berrone è frutto di un’intesa con le forze politiche che fanno riferimento alla coalizione guidata dall’ex candidato Sindaco, Giovanni Barosini, nata in questi mesi in Consiglio Comunale e che ci permette di rafforzare il progetto politico a sostegno del programma elettorale sul quale gli elettori si sono espressi a fine giugno e che diventerà programma di mandato nelle prossime settimane, dopo la discussione e il voto in Consiglio comunale».