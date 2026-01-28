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Scoperto contrabbando di sigarette tra Puglia e Campania, 8 misure cautelari

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Set 28, 2026


FOGGIA (ITALPRESS) – Otto persone sono state raggiunte da misure cautelari nell’ambito di un’indagine della Guardia di finanza di
Foggia, coordinata dalla Procura della Repubblica, sul contrabbando di tabacchi lavorati. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Foggia, ha disposto gli arresti domiciliari per quattro persone residenti a Napoli e l’obbligo di dimora per altri quattro soggetti residenti in provincia di Foggia, tre a Cerignola e uno nel capoluogo. L’indagine è partita dal monitoraggio delle direttrici illegali tra la provincia di Foggia e la Campania e ha consentito di individuare alcuni nodi logistici nel territorio napoletano, utilizzati come depositi per le sigarette destinate alla vendita illecita nella Capitanata.

col4/gsl

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