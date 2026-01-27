Papa Leone XIV: “E’ impossibile considerare normale togliere la vita”

ROMA (ITALPRESS) – “Nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità. Al contrario, è proprio in nome di questa dignità inalienabile della persona umana che la tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta. E’ impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale”.

Così Papa Leone XIV parlando durante l’incontro con i malati a Lourdes. In precedenza, nel corso del suo incontro con la Conferenza episcopale francese, il Santo Padre aveva sottolineato come “il messaggio di pace che ha la sua fonte in Gesù è tanto più atteso in quanto si constata, in Francia come altrove in Occidente, un’inquietante polarizzazione, un declino della fratellanza, della cordialità e della qualità della vita sociale, nonché una recrudescenza della violenza, delle disuguaglianze e della povertà. Di fronte a tali sfide, la disillusione e il disorientamento prendono il posto delle false promesse di un mondo in cui Dio sarebbe assente, relegato alla sfera privata, e dove il soccorso della sua grazia sarebbe considerato inutile alla ‘costruzione della Città’”.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-