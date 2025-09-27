Domenica 28 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno
Non troverete mai la pace della mente finché non ascolterete il vostro cuore. (Buddah)
Santi del giorno
San Venceslao (Martire, protettore di fabbricanti di birra, prigionieri, chierichetti), San Caritone (Abate in Palestina), San Salonio di Ginevra (Vescovo), San Simon de Rojas (Religioso), San Zama (Protovescovo di Bologna), Santa Lioba (Venerata a Fulda).
Accadde oggi
- 1928 scoperta la penicillina. Fu attribuita al biologo scozzese Alexander Fleming, che si accorse di batteri in capsula non proliferati per via di una muffa. Il caso volle che le sue colture fossero contaminate da un fungo, il ‘Penicillium notatum’, da cui isolò la sostanza antibiotica destinata a salvare milioni di vite. Ma 35 anni prima di lui, al molisano Vincenzo Tiberio non fu riconosciuta la scoperta dell’antibiotico, osservato nelle muffe di un pozzo d’acqua. E Fleming, 30 anni dopo la morte di Tiberio, vinse il Nobel per la Medicina ’45.
- 1992 il ‘Karaoke’ in Italia. Microfono, basi musicali, schermo con le parole della canzone e qualcuno con la voglia di cantare. Non serviva altro. Così il Karaoke, manìa musicale nata in Giappone negli anni ’70, approdò in Italia nel ’92 e decollò su Italia 1 con Fiorello. In onda alle ore 20, il programma iniziò da Alba (CN) il tour delle piazze d’Italia, dando a persone comuni la possibilità di esibirsi dal vivo.
Nati famosi
- Marcello Mastroianni (1924-1996), Italia, attore. Nato a Fontana Liri (FR) in Ciociaria, Marcello Vincenzo Domenico Mastrojanni formò con la Loren una delle coppie più affiatate sul set, regalando grandi interpretazioni con ‘Matrimonio all’italiana’, ‘I girasoli’, ‘Una giornata particolare’. Diretto dai più noti registi, fu con Manfredi, Gassman e Sordi un pioniere della commedia: ‘I soliti ignoti’, ‘Divorzio all’italiana’. Poi ‘Dolce vita’, capolavoro che lo rese celebre a Hollywood, e ancora ‘Oci ciornie’, ‘Il bell’Antonio’ e ‘8½’. Vinse Leone d’Oro alla carriera, Golden Globe, 8 David e 2 premi a Cannes. Nel privato ebbe una relazione con Silvana Mangano, sposò Flora Carabella, da cui nacque Barbara (1951-2018) quindi, senza divorziare, ebbe altre relazioni con Faye Dunaway e Catherine Deneuve, da cui nacque Chiara (’72). Infine si legò alla regista Anna Maria Tatò, con cui convisse fino alla morte.
- Brigitte Bardot (1934), Francia, attrice. Nata a Parigi, Brigitte Anne Marie Bardot iniziò come ballerina di classica, poi diventò attrice e cantante. Il mito di ‘femme fatale’ esplose con ‘E Dio creò la donna’ (’56) e ‘La ragazza del peccato’ (’58). Lasciato il cinema, nell’86 creò una Fondazione a suo nome in favore degli animali, segnalandosi tra le attiviste più impegnate. Soprannominata ‘B.B.’, nel privato ebbe relazioni con Roger Vadim (sposato nel ’52), Jean-Louis Trintignant, Gilbert Bécaud, Raf Vallone, Sacha Distel, Jacques Charrier (sposato nel ’59) da cui ebbe Nicholas-Jacques (60′). Divorziò nel ’62, frequentò Sami Frey, sposò Gunther Sachs (’66-’69) divorziando dopo burrascose storie con Serge Gainsbourg e Gigi Rizzi. Il 4° matrimonio arrivò nel ’92 con Bernard d’Ormale, politico di destra come lei dice di essere sempre stata.