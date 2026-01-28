Attualità Cronaca Video

Foggia: scoperto contrabbando di sigarette tra Puglia e Campania, 8 misure cautelari

Di

Set 28, 2026
FOGGIA (ITALPRESS) – Otto persone sono state raggiunte da misure cautelari nell’ambito di un’indagine della Guardia di finanza di Foggia, coordinata dalla Procura della Repubblica, sul contrabbando di tabacchi lavorati. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Foggia, ha disposto gli arresti domiciliari per quattro persone residenti a Napoli e l’obbligo di dimora per altri quattro soggetti residenti in provincia di Foggia, tre a Cerignola e uno nel capoluogo. L’indagine è partita dal monitoraggio delle direttrici illegali tra la provincia di Foggia e la Campania e ha consentito di individuare alcuni nodi logistici nel territorio napoletano, utilizzati come depositi per le sigarette destinate alla vendita illecita nella Capitanata.col4/gsl

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

Il Consiglio UE approva 5 progetti di difesa comune

Set 28, 2026
Attualità Cronaca Video

Varese: sequestrati 20.000 giocattoli non conformi

Set 28, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica Video

Valditara: “Sul decreto scuola nessun problema, interlocuzione con il Colle positiva”

Set 28, 2026

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Politica

Il Consiglio UE approva 5 progetti di difesa comune

Set 28, 2026
Attualità Cronaca Video

Varese: sequestrati 20.000 giocattoli non conformi

Set 28, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica Video

Valditara: “Sul decreto scuola nessun problema, interlocuzione con il Colle positiva”

Set 28, 2026
Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA Politica

Quartiere Orti: il degrado di panchine e pavimentazione in piazza Perosi

Set 28, 2026 Raimondo Bovone