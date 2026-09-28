Quartiere Cristo: tutto pronto per la grande festa patronale, da mercoledì 1 fino a domenica 11 ottobre

E’ tutto pronto per la “Festa del Cristo” edizione 2026. Ancora una volta le associazioni del Quartiere hanno fatto rete, realizzando un programma ricco di eventi su tutto il territorio: dal 1° all’11 ottobre il Quartiere avrà diversi momenti culturali, ricreativi, sportivi, sociali, musicali, distribuiti fra piazzale Unes, piazza Zanzi, via Maggioli, via Campi, piazza Campora, via Carlo Alberto e, dopo diversi anni, via Maggioli.

PROGRAMMA – GIOVEDI’ 1° ottobre – ore 18 al Centro Incontro Cristo, inaugurazione della mostra “Il sobborgo Cristo dei nostri Nonni” a cura di Gianni Tagliafico –

SABATO 3 ottobre – Parrocchia San Giovanni Evangelista, ore 18, Santa Messa con il Coro Diocesano, seguirà la processione; Circolo Soms Cristo ore 21, serata con l’associazione New Wave, video musicali, drink e testimonianze anni ‘80; Centro Incontro Rione Cristo Aps ore 20,30 Ballo soci con dj Paolo.

DOMENICA 4 ottobre – ore 10,30 alla SOMS di corso Acqui 158, inaugurazione della mostra “I Grigi collezione e passione” in collaborazione con il Grigi Club Ciccio Marescalco e Museo Grigio; Parrocchia San Giovanni Evangelista ore 11 Santa Messa con i ragazzi della Alessandria Volley Accademy; ore 18.45 inaugurazione della Fontana di San Giovanni Evangelista e della targa ricordo in omaggio al Notaio Luciano Mariano; Centro Incontro Rione Cristo Aps dalle ore 8 Misurazione pressione e glicemia con l’Unità mobile Castellazzo Soccorso, con colazione offerta dal centro; ore 20,30 ballo soci con dj Mauro.

LE NOVITA’ – Il ritorno dei camperisti, i 3 giorni dedicati alla Sardegna con l’omaggio al Circolo Sardo “Su Nuraghe”, il ritorno della festa in via Maggioli, la chiusura della Festa con gli Explosion, le Mostre fotografiche sul Quartiere e sui Grigi, il Luna Park.

CREDITI – Organizzato da Associazione Alessandria Sud, Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo, Pro loco Lisòndria 1168, Moto Club “Città della Paglia”, Grigi Club “Ciccio Marescalco”, Parrocchie Quartiere, Scuole, SOMS, Centro Incontro Cristo, associazioni sociali, culturali e ricreative.

LE PAROLE – Il presidente dell’Associazione dei Commercianti, Enzo Cirimele, spiega: “La festa del Quartiere è un momento di grande partecipazione e condivisione con cittadini e associazioni. In questi 11 giorni ci saranno tanti eventi che valorizzano il territorio, grazie all’unione delle forze. La festa patronale è un bel momento di confronto con i cittadini”.