IN EVIDENZA Politica Salute & Scienza

Il ministro Schillaci: “Bene l’intesa Stato-Regioni sui Lea, in arrivo più prestazioni”

Di

Ott 24, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Dopo 8 anni aggiorniamo i livelli essenziali di assistenza, aumentando il numero di prestazioni che il servizio sanitario nazionale mette a disposizione di tutti i cittadini. L’intesa in Conferenza Stato-Regioni è un passo in avanti verso la conclusione dell’iter dei provvedimenti che ora passano all’esame delle Commissioni parlamentari. Con questo aggiornamento arrivano per i cittadini ulteriori terapie innovative, nuovi screening ed esenzioni per diverse patologie. E’ un altro importante segnale concreto di attenzione ai bisogni di salute attraverso cure sempre più di qualità e all’avanguardia. Sono convinto che le Commissioni parlamentari opereranno con la necessaria rapidità per concludere tempestivamente gli ultimi passaggi e arrivare presto al traguardo finale”. E’ quanto ha dichiarato il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.
– foto Ipa agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

Il meteo del fine settimana

Ott 24, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Il presidente del Senato La Russa: “Nessuna minaccia a democrazia, si respira aria di libertà”

Ott 24, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 24 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 23, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Sport

La Marcia ad Alessandria con il campionato italiano 20 km, domenica 26 ottobre

Ott 24, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

Il meteo del fine settimana

Ott 24, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Europa League: non basta Dybala, all’Olimpico il Viktoria Plzen batte 2-1 la Roma

Ott 24, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Il presidente del Senato La Russa: “Nessuna minaccia a democrazia, si respira aria di libertà”

Ott 24, 2025