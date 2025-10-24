Attualità IN EVIDENZA Politica

Il presidente del Senato La Russa: “Nessuna minaccia a democrazia, si respira aria di libertà”

Di

Ott 24, 2025

ROMA (ITALPRESS) – E’ in pericolo la democrazia? “Secondo chiunque no, al contrario, mi sembra che gli spazi di libertà si stiano allargando. Mi sembra che, anche nel mondo della tv e della cultura, a spazi che erano ristretti ne siano stati aggiunti. Credo che oggi in Italia si respiri un’aria di libertà molto superiore di altri momenti”. Così, a Dritto e rovescio su Retequattro, il presidente del Senato, Ignazio La Russa.
– foto Ipa agency –
(ITALPRESS).

Di

