IN EVIDENZA

Salvini “Nella nuova segreteria tutti coinvolti, le correnti le lasciamo al Pd”

Di

Ott 25, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Mi hanno dato mandato di istituire questa segretaria” politica “che dovrà coinvolgere tutti i territori. Non ci sono maggioranza e minoranza, le correnti le lasciamo alla Schlein e al Pd, la Lega da che è nata non ha correnti, quindi inviteremo chi può portare un contributo”. Così Matteo Salvini, a margine del Congresso straordinario della Lega, che l’ha appena riconfermato segretario federale con 465 voti. “Abbiamo tempo per scegliere il meglio, noi abbiamo più di 500 sindaci alcuni dei quali sono straordinari – ha sottolineato poi -, alcuni potrebbero avere responsabilità di governo domani mattina. E’ chiaro che non posso cooptarne 300, però i sindaci che sono la spina dorsale saranno sicuramente una parte importante. Poi do un occhio anche all’interno del movimento laddove si sta crescendo e ci sono tanti territori che stanno crescendo bene, laddove c’è più fiacca il segretario darà l’impulso giusto”. xm4/vbo/mca1

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Video

Cortei, Salvini: “Più militari nelle strade hanno portato risultati positivi”

Ott 25, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: i problemi alle spalle saranno malattia professionale?

Ott 25, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA Mostre

Al Piemonte 4.190.000 euro dal Ministero per il Museo d’arte orafa di Valenza e il Santuario di Oropa

Ott 25, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Salvini “Nella nuova segreteria tutti coinvolti, le correnti le lasciamo al Pd”

Ott 25, 2026
Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie D, girone A: l’Alessandria vola a +7, ancora un pari per il Derthona, la Valenzana va ko

Ott 25, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: gol e spettacolo a Bergamo, 4-4 fra Atalanta e Frosinone

Ott 25, 2026
Calcio Sport

Serie A: il Genoa rialza la testa, 1-0 nel match salvezza col Venezia

Ott 25, 2026