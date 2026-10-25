Cortei, Salvini: “Più militari nelle strade hanno portato risultati positivi”





MILANO (ITALPRESS) – “Devo dire che aver insistito per mesi per potenziare ‘strade sicure’, almeno in questo fine settimana ha portato dei risultati positivi, perché ci sono stati meno problemi rispetto alle settimane passate e bisogna fare di più, perché ci sono più di 90mil ragazzi e ragazze dell’esercito, in caserma, alcuni di quali all’estero, che possono dare ancora un contributo maggiore per avere più sicurezza nelle nostre città”. Così Matteo Salvini, a margine del Congresso straordinario della Lega, che l’ha appena riconfermato segretario federale con 465 voti. xm4/vbo/mca1