Al Piemonte 4.190.000 euro dal Ministero per il Museo d’arte orafa di Valenza e il Santuario di Oropa

Il Ministero della Cultura, col programma Grandi Progetti Beni Culturali 2025-2027, ha finanziato 2 importanti interventi in Piemonte, per un importo complessivo di 4.190.000 euro. Il 1° riguarda il Museo dell’Arte Orafa di Valenza, al quale sono destinati 1.190.000 euro per il restauro di parte dell’ex convento dei Domenicani. Un progetto che consentirà di recuperare e valorizzare spazi storici della città, strettamente legati a un territorio conosciuto a livello internazionale per la tradizione orafa, le competenze artigianali e l’eccellenza delle sue produzioni.

Il 2° finanziamento, pari a 3 milioni di euro, è destinato al Santuario di Oropa, nel Biellese, per un progetto di tutela, valorizzazione e rigenerazione ambientale e culturale dell’accoglienza. Le risorse sono finalizzate alla valorizzazione del complesso e del suo sistema di accoglienza, rafforzando il legame tra la conservazione del patrimonio, la fruizione culturale e il territorio.

Il Sacro Monte di Oropa fa parte del sito UNESCO «Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia».

Entrambi i finanziamenti sono previsti nell’annualità 2025 del programma Grandi Progetti Beni Culturali 2025-2027 del Ministero della Cultura.

Marina Chiarelli

LE PAROLE – Marina Chiarelli, assessore regionale alla Cultura, dichiara: “4.190.000 euro sono un investimento importante per il patrimonio culturale del Piemonte. A Valenza parliamo di tradizione orafa che ha reso la città famosa in tutto il mondo. A Oropa, invece, si tratta di un luogo che custodisce secoli di storia, spiritualità e cultura, profondamente legato all’identità del Biellese e dell’intero Piemonte. Ogni intervento di recupero rappresenta anche un modo per trasmettere alle nuove generazioni il valore della nostra storia e renderle protagoniste del futuro di questi luoghi”.