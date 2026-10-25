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Al Piemonte 4.190.000 euro dal Ministero per il Museo d’arte orafa di Valenza e il Santuario di Oropa

DiRaimondo Bovone

Ott 25, 2026 , , , , , ,

Il Ministero della Cultura, col programma Grandi Progetti Beni Culturali 2025-2027, ha finanziato 2 importanti interventi in Piemonte, per un importo complessivo di 4.190.000 euro. Il 1° riguarda il Museo dell’Arte Orafa di Valenza, al quale sono destinati 1.190.000 euro per il restauro di parte dell’ex convento dei Domenicani. Un progetto che consentirà di recuperare e valorizzare spazi storici della città, strettamente legati a un territorio conosciuto a livello internazionale per la tradizione orafa, le competenze artigianali e l’eccellenza delle sue produzioni.

Il 2° finanziamento, pari a 3 milioni di euro, è destinato al Santuario di Oropa, nel Biellese, per un progetto di tutela, valorizzazione e rigenerazione ambientale e culturale dell’accoglienza. Le risorse sono finalizzate alla valorizzazione del complesso e del suo sistema di accoglienza, rafforzando il legame tra la conservazione del patrimonio, la fruizione culturale e il territorio.
Il Sacro Monte di Oropa fa parte del sito UNESCO «Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia».
Entrambi i finanziamenti sono previsti nell’annualità 2025 del programma Grandi Progetti Beni Culturali 2025-2027 del Ministero della Cultura.

Marina Chiarelli

LE PAROLE – Marina Chiarelli, assessore regionale alla Cultura, dichiara: “4.190.000 euro sono un investimento importante per il patrimonio culturale del Piemonte. A Valenza parliamo di tradizione orafa che ha reso la città famosa in tutto il mondo. A Oropa, invece, si tratta di un luogo che custodisce secoli di storia, spiritualità e cultura, profondamente legato all’identità del Biellese e dell’intero Piemonte. Ogni intervento di recupero rappresenta anche un modo per trasmettere alle nuove generazioni il valore della nostra storia e renderle protagoniste del futuro di questi luoghi”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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