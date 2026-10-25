ACLI: i problemi alle spalle saranno malattia professionale?

Lorenzo lavora da circa 40 anni come imbianchino e si sta chiedendo: “quando andrò in pensione? Ho dolori alle spalle sempre più forti e difficoltà nei movimenti”. Lorenzo non sa che gli anni di lavoro hanno provocato una patologia che può essere riconosciuta come malattia professionale con specifiche tutele. In queste situazioni si può avviare l’istanza all’INAIL per il riconoscimento della malattia

professionale.

A Lorenzo l’INAIL ha riconosciuto l’origine professionale della patologia e quantificato il danno biologico del 13%, erogando un indennizzo di oltre 20.000 euro. Inoltre, durante il periodo di assenza dal lavoro dopo l’intervento, ha avuto l’indennità per inabilità temporanea assoluta. Non è solo una questione economica: viene riconosciuto il legame tra lavoro e condizioni di salute.

Situazioni come questa sono molto diffuse, soprattutto tra chi svolge lavori manuali. Spesso si tende a sottovalutare il problema, considerandolo parte del lavoro, ma in molti casi si tratta di malattie professionali.

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