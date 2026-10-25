Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie D, girone A: l’Alessandria vola a +7, ancora un pari per il Derthona, la Valenzana va ko

DiRaimondo Bovone

Ott 25, 2026 , , , , , ,

L’Alessandria vince 2-0 (Alfiero 3′ e 69′ su rigore) la supersfida casalinga con la Biellese e aumenta il vantaggio a 7 punti, su 2 squadre, cominciando a fare il vuoto dietro di sé.
Il Derthona pareggia ancora, non andando oltre lo 0-0 a Bra.
La Valenzana resta penultima perdendo in casa 1-0 (25′ Piredda) contro il Ligorna che si affaccia nelle prime posizioni.

CLASSIFICA GIRONE A: Alessandria 24; Chisola e Biellese 17; Millesimo e Ligorna 16; Imperia 14; Sanremese e Derthona 13; Borgosesia 12; Saluzzo, Asti e Lascaris 11; Bra, Gozzano e Fezzanese 10; Sestri L. 9; Valenzana 5; Celle-Varazze 1.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Calcio Sport

Serie A: altra rimonta Inter, Thuram e Zielinski stendono la Fiorentina 2-1

Ott 25, 2026
Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Alessandria vince 3-1 con La Maddalena e sale in testa alla classifica

Ott 25, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: i problemi alle spalle saranno malattia professionale?

Ott 25, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie D, girone A: l’Alessandria vola a +7, ancora un pari per il Derthona, la Valenzana va ko

Ott 25, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Gol e spettacolo a Bergamo, fra Atalanta e Frosinone finisce 4-4

Ott 25, 2026
TOP NEWS

Il Genoa rialza la testa, 1-0 nel match salvezza col Venezia

Ott 25, 2026
TOP NEWS

Cina, lanciato un nuovo gruppo di satelliti per Internet

Ott 25, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x