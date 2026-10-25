Serie D, girone A: l’Alessandria vola a +7, ancora un pari per il Derthona, la Valenzana va ko

L’Alessandria vince 2-0 (Alfiero 3′ e 69′ su rigore) la supersfida casalinga con la Biellese e aumenta il vantaggio a 7 punti, su 2 squadre, cominciando a fare il vuoto dietro di sé.

Il Derthona pareggia ancora, non andando oltre lo 0-0 a Bra.

La Valenzana resta penultima perdendo in casa 1-0 (25′ Piredda) contro il Ligorna che si affaccia nelle prime posizioni.

CLASSIFICA GIRONE A: Alessandria 24; Chisola e Biellese 17; Millesimo e Ligorna 16; Imperia 14; Sanremese e Derthona 13; Borgosesia 12; Saluzzo, Asti e Lascaris 11; Bra, Gozzano e Fezzanese 10; Sestri L. 9; Valenzana 5; Celle-Varazze 1.