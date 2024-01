Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati, vediamo nel dettaglio il tempo che ci attende nei prossimi giorni.

Venerdì 26 gennaio – cielo sereno o velato con addensamenti più compatti sui rilievi alpini, probabile formazione di nebbie anche intense sulle pianure di prima mattina e in serata. Precipitazioni assenti, zero termico in progressivo calo sino a 3.000/3.200m a sud e 2.800m a nord. Ventilazione nordoccidentale in montagna, moderati sulle Alpi, a tratti forti sui settori occidentali, di entità variabile occidentali in pianura. Temperature in aumento, tra i 2°/5º le minime e i 17°/19º le massime.

Sabato 27 gennaio – cielo sereno o velato, tendenza a formazione di nebbie dal tardo pomeriggio sulle pianure centrali. Precipitazioni assenti, zero termico in calo a sud sino a 2.800/2.900m, generalmente stazionario a nord sui 2.600m. Ventilazione debole a tutte le quote, temperature in graduale calo, comprese tra 1°/3º le minime e tra 9°/11º le massime.

Domenica 28 gennaio – cielo sereno o poco nuvoloso per transito di velature, sulle pianure persistenza di nebbie o nubi basse, specie nelle ore più fredde. Precipitazioni generalmente assenti, ventilazione debole a tutte le quote, da nord-ovest in montagna, locali raffiche moderate da nord est in pianura con rinforzi in serata. Temperature stazionarie o in lieve aumento, comprese tra 1°/3º le minime e tra 4°/6º le massime. Valori più elevati in quota.

Prossima settimana – settimana che non presenterà grossi cambiamenti, tempo spesso uggioso e nebbioso in pianura con temperature più fredde e minime localmente sotto lo zero, più mite e soleggiato in montagna. Nessun cambiamento significativo é previsto almeno sino all’inizio di febbraio, piogge assenti e inverno non pervenuto.

Manuel Atzori