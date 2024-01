Domenica 28 gennaio a Solero il monologo comico di Brusasco “Colombo ha sbagliato strada”

Domenica 28 gennaio , presso l’ Auditorium degli Angeli, andrà in scena alle ore 17 la pièce “Colombo ha sbagliato strada” , di e con Massimo Brusasco.

Una produzione supportata dal Circolo culturale I Marchesi del Monferrato , non nuovi all’impegno della promozione storica attraverso il teatro, mezzo di espressione che riesce a veicolare informazioni culturali catturando gli spettatori, facendo loro vivere emozioni che imprimono nella memoria la Storia, quella con la esse maiuscola, grazie alla scoperta delle piccole storie della gente comune che quella storia ha contribuito a creare e definire, per l’occasione in sinergia con l’ Oratorio della Casa della Gioventù di Solero , partner nell’organizzazione dell’evento.

La storia

Michele Balestrero , navigatore di Fubine Monferrato, racconta il viaggio di cui è stato tra i protagonisti: quello alla volta delle Indie col suo conterraneo Cristoforo Colombo (una teoria non sufficientemente smentita lo vuole originario di Cuccaro…).

Ma com’è andata quella spedizione del 1492, che molti liquidano come “la scoperta dell’America” e altri identificano come una brutale conquista a danno dei nativi? Balestrero lo spiega in modo ironico e scanzonato, mescolando verità e finzione, certezze e fantasiose ipotesi, scomodando il banchiere al quale Colombo si rivolse per un mutuo, immaginando i dialoghi con la regina Isabella di Castiglia, descrivendo il colloquio di lavoro finalizzato all’ingaggio come marinaio e lamentandosi per le eccessive raccomandazione di sua madre (“metti la canottiera che di notte, sulla caravella, fa un po’ freddino”).

Massimo Brusasco

Protagonista dei 75 minuti dello spettacolo è, anzitutto, un viaggio straordinario, epico, sorprendente. Che non è andato come Colombo avrebbe voluto. Ma molto, molto meglio… In scena, Massimo Brusasco, giornalista, scrittore e autore di testi per il teatro e il cabaret, attore per diletto, in particolare con la Compagnia Teatrale Fubinese di Fubine Monferrato.

Collabora con emittenti radiofoniche, ha avuto esperienze televisive. Dal 2002 conduce il talk show ‘Il salotto del mandrogno’ . Il suo ultimo romanzo, edito da Puntoacapo, si intitola ‘Secondo me finisce bene’.

Il suo sito è www.massimobrusasco.it