Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati. Vediamo nel dettaglio il meteo che ci attende.

Venerdì 15 dicembre – cieli sereni al mattino, salvo locali addensamenti più compatti sui rilievi di confine esteri. Poco nuvoloso o al massimo velato per nubi basse nel pomeriggio sulle pianure, possibile formazione di banchi di nebbia o foschie sulle pianure centrali. Precipitazioni assenti, zero termico che sarà in generale aumento sin verso i 2.000m. Ventilazione dai quadranti settentrionali a tutte le quote, localmente forti sui settori alpini e Appennino ligure. Moderati rinforzi di föhn in Valle Ossola e pianure nord orientali. Temperature stazionarie o in leggero aumento le massime (tra i 13/15º), in calo le minime, tra i 0/2º.

Sabato 16 dicembre – transito di locali velature durante la notte, tendenza a maggiori schiarite e più sole nel corso della mattinata. Foschie e nebbie persistenti nel corso della mattinata sulle pianure orientali e centrali, in ulteriore spostamento verso ovest nelle ore serali. Precipitazioni generalmente assenti, zero termico in aumento sui 2.800/3.000m, valori leggermente inferiori nei settori a sud. Ventilazione da nord/nord-est a tutte le quote, localmente moderati o forti sui crinali alpini di confine, di variabile entità in pianura. Temperature in calo, comprese tra i 0/-3º le minime e tra i 5/8º le massime.

Domenica 17 dicembre – cieli sereni o velati al mattino, tendenza a persistenza di nebbie nel corso della giornata nei settori di pianura. Precipitazioni assenti, zero termico in ulteriore aumento sino a 3.200/3.400m, ventilazione debole dai quadranti meridionali a tutte le quote. Segnaliamo la possibilità di gelate persistenti sulle pianure laddove non si alzerà la nebbia con locali episodi di galaverna. Temperature stazionarie o in leggero, comprese tra i -1/-3º le minime e tra i 3/5º le massime.

Prossima settimana – settimana di Natale che esordirà con l’espandersi di un possente anticiclone (HP) che ingloberà tutta l Italia, questo significherà tempo spesso uggioso e nebbioso in pianura e soleggiato in quota, con temperature oltre le medie del periodo all’ordine dei 10º. Al momento non si vedono cambiamenti significativi nel medio termine, sarà da valutare poi un possibile mutamento dopo il 20 del mese.

Manuel Atzori