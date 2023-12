La pulizia della Piscina Comunale

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Comitato civico Piscina Borgoglio:

Lo scorso fine settimana si è concluso l’intervento di bonifica e pulizia straordinaria delle costruzioni e dell’area esterna della Piscina Comunale di Alessandria, richiesto da tempo dai residenti. Oltre alla rimozione del fogliame accumulatosi da anni, l’attività ha permesso di sgomberare gli ambienti interni dei locali e degli spogliatoi dell’impianto, disinfestati e puliti, che sono stati finalmente chiusi per impedire che divengano un insano e pericoloso luogo di ricovero di emergenza, con evidenti pericoli sanitari.

Adesso, nell’attesa che l’area possa vedere il recupero programmato con il progetto avviato dal Comune, chiediamo che l’azione svolta non venga sprecata, mantenendo l’attenzione verso la struttura attraverso interventi periodici di manutenzione, verifica e vigilanza. Ciò anche perché rimangono le criticità provocate dal fatto che la recinzione dell’area è praticamente inesistente e, sebbene siano stati chiusi i locali interni, rimane il pericolo che il luogo possa costituire un’attrattiva per malintenzionati e senza dimora nei mesi estivi.

Riteniamo giusto dare atto all’Amministrazione Comunale dell’attenzione rivolta al problema e al mantenimento dell’impegno assunto in tal senso dall’Assessore Enrico Mazzoni, che ha seguito personalmente e sul posto la questione. Come spesso avviene, anche un lavoro apparentemente semplice, trova la sua realizzazione grazie all’impegno personale e alla dedizione dei professionisti del settore pubblico, come in questo caso per Fulvio Barzizza, Responsabile del Nucleo Ispettori Ambientali della Polizia Locale del Comune di Alessandria, al quale va il nostro più sentito ringraziamento per l’attenzione e l’impegno profusi.