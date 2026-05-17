Modena, Ospedale Maggiore “I due pazienti in condizioni abbastanza gravi”

BOLOGNA (ITALPRESS) – Sono ricoverati all’Ospedale Maggiore di Bologna due dei feriti travolti dall’auto lanciata a tutta velocità sulla folla a Modena. Sulle condizioni dei pazienti, entrambi 55enni, è intervenuto il dottor Carlo Coniglio, responsabile della rianimazione intra ed extra ospedaliera del nosocomio bolognese, che ha dichiarato: “I due pazienti sono in condizioni abbastanza gravi, una dei due è in condizioni più critiche, ma comunque più stabili rispetto all’ingresso di ieri. L’altro si è mantenuto più stabile. Restano entrambi in prognosi riservata. Sono stati fatti interventi per stabilizzare e per bloccare il sanguinamento. Al momento sono entrambi sotto sedazione. La donna era in condizioni più critiche, ma è leggermente migliorata”.

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