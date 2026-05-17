ACLI: le novità del Congedo Parentale 2026

Con la Legge di Bilancio 2026, solo i genitori lavoratori dipendenti potranno richiedere il Congedo Parentale fino ai 14 anni dei figli. Ciascun genitore può beneficiare fino a 6 mesi, per un totale massimo di 10 mesi fruiti da entrambi (11 se il padre ha utilizzato 3 mesi consecutivi). La madre potrà fare domanda dalla fine del periodo di congedo obbligatorio di maternità, mentre il padre dalla nascita del figlio/a.

Sempre a 14 anni è esteso il prolungamento del Congedo Parentale per massimo 36 mesi per chi ha un figlio/a con disabilità grave. Per i genitori iscritti alla gestione separata, resta confermato il limite temporale di fruizione del Congedo Parentale ai 12 anni di vita del figlio/a, mentre gli autonomi possono fruire di 3 mesi di Congedo Parentale entro il primo anno di vita.

Importante: solo i primi 3 mesi dei 10 totali sono indennizzati all’80%, e solo se usufruiti entro il 6° anno di età del figlio/a. Oltre i 6 anni e fino ai 14, l’indennità è del 30%.

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