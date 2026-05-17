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Poste Italiane presenta il nuovo francobollo di Frate Indovino

DiRaimondo Bovone

Mag 17, 2026 , , , , , ,

Poste Italiane comunica che dal 14 maggio viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “le eccellenze del Patrimonio culturale italiano” dedicato al Calendario di Frate Indovino, relativo al valore della tariffa B pari a 1,30€.
Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

TIRATURA: 180.000 esemplari – FOGLIO: 45 esemplari.
BOZZETTO – A cura delle Edizioni Frate Indovino e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
VIGNETTA – Riproduce la figura iconica di un frate cappuccino, il cui volto sereno accompagna i lettori dal 1946, anno di inizio della pubblicazione. Completa l’immagine il logo del celebre almanacco, che negli anni ha mantenuto la sua forte impronta francescana, offrendo parole semplici e rasserenanti e sostenendo i progetti caritativi dei frati minori cappuccini in Italia e nelle missioni. Un compagno quotidiano fatto di spiritualità, consigli pratici e messaggi di speranza.

Completano il francobollo le legende “DAL 1946” e “IL CALENDARIO DEGLI ITALIANI”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Torino 34.
È stata realizzata una cartella filatelica contenente il francobollo singolo, la quartina, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno di emissione, la tessera e il bollettino illustrativo.
Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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