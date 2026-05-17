Poste Italiane presenta il nuovo francobollo di Frate Indovino

Poste Italiane comunica che dal 14 maggio viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “le eccellenze del Patrimonio culturale italiano” dedicato al Calendario di Frate Indovino, relativo al valore della tariffa B pari a 1,30€.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

TIRATURA: 180.000 esemplari – FOGLIO: 45 esemplari.

BOZZETTO – A cura delle Edizioni Frate Indovino e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

VIGNETTA – Riproduce la figura iconica di un frate cappuccino, il cui volto sereno accompagna i lettori dal 1946, anno di inizio della pubblicazione. Completa l’immagine il logo del celebre almanacco, che negli anni ha mantenuto la sua forte impronta francescana, offrendo parole semplici e rasserenanti e sostenendo i progetti caritativi dei frati minori cappuccini in Italia e nelle missioni. Un compagno quotidiano fatto di spiritualità, consigli pratici e messaggi di speranza.

Completano il francobollo le legende “DAL 1946” e “IL CALENDARIO DEGLI ITALIANI”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Torino 34.

È stata realizzata una cartella filatelica contenente il francobollo singolo, la quartina, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno di emissione, la tessera e il bollettino illustrativo.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.