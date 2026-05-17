5 studenti medi di Alexandria International School premiati ad un concorso nazionale

Il concorso si chiama “Emozioni: i colori della vita” e ha portato 5 studenti della scuola media di Alexandria International School di Alessandria a vincere le selezioni nazionali dedicate al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, promosso dalla casa editrice Family Editore di Rita Cito.

Il percorso ha coinvolto gli alunni delle classi 3A e 3B della scuola media, impegnati nella realizzazione di slogan, racconti, poster e locandine, individuali e di gruppo. I ragazzi hanno affrontato temi legati all’inclusione, al rispetto reciproco e all’importanza delle parole.

La commissione esaminatrice del concorso, rivolto a tutte le scuole d’Italia, era composta da docenti e personalità del mondo editoriale. La cerimonia finale, tenutasi venerdì 15 maggio, ha visto premiati MATTEO ZHENG, JOY WU, IVY SU, EMMA TURCO e ALESSANDRO CARRARA, insieme alla docente referente, prof. Piera Ottonelli. I loro lavori saranno pubblicati nel volume “Emozioni: i colori della vita”, in uscita quest’anno per Family Editore.

LE PAROLE – Così la direttrice dell’istituto Emanuela Abbate: “Questo risultato rappresenta molto più di un riconoscimento scolastico È la dimostrazione di quanto sia importante offrire ai ragazzi spazi in cui riflettere sulle emozioni, imparando il valore dell’ascolto e sviluppando consapevolezza rispetto a fenomeni complessi come bullismo e cyberbullismo”.

Così la prof. Piera Ottonelli, coordinatrice del progetto: “Gli obiettivi che ci siamo posti come istituto sono stati educare i ragazzi a conoscere, esprimere e gestire le emozioni, focalizzando l’attenzione sulle problematiche del bullismo e del cyberbullismo e sensibilizzandoli sull’importanza di valori quali rispetto e dialogo, per stimolarli al piacere della scrittura e della creatività”.

Il cortile interno dell’Alexandria International School