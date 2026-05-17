Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

5 studenti medi di Alexandria International School premiati ad un concorso nazionale

DiRaimondo Bovone

Mag 17, 2026 , , , , ,

Il concorso si chiama “Emozioni: i colori della vita” e ha portato 5 studenti della scuola media di Alexandria International School di Alessandria a vincere le selezioni nazionali dedicate al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, promosso dalla casa editrice Family Editore di Rita Cito.
Il percorso ha coinvolto gli alunni delle classi 3A e 3B della scuola media, impegnati nella realizzazione di slogan, racconti, poster e locandine, individuali e di gruppo. I ragazzi hanno affrontato temi legati all’inclusione, al rispetto reciproco e all’importanza delle parole.

La commissione esaminatrice del concorso, rivolto a tutte le scuole d’Italia, era composta da docenti e personalità del mondo editoriale. La cerimonia finale, tenutasi venerdì 15 maggio, ha visto premiati MATTEO ZHENG, JOY WU, IVY SU, EMMA TURCO e ALESSANDRO CARRARA, insieme alla docente referente, prof. Piera Ottonelli. I loro lavori saranno pubblicati nel volume “Emozioni: i colori della vita”, in uscita quest’anno per Family Editore.

LE PAROLE – Così la direttrice dell’istituto Emanuela Abbate: “Questo risultato rappresenta molto più di un riconoscimento scolastico È la dimostrazione di quanto sia importante offrire ai ragazzi spazi in cui riflettere sulle emozioni, imparando il valore dell’ascolto e sviluppando consapevolezza rispetto a fenomeni complessi come bullismo e cyberbullismo”.
Così la prof. Piera Ottonelli, coordinatrice del progetto: “Gli obiettivi che ci siamo posti come istituto sono stati educare i ragazzi a conoscere, esprimere e gestire le emozioni, focalizzando l’attenzione sulle problematiche del bullismo e del cyberbullismo e sensibilizzandoli sull’importanza di valori quali rispetto e dialogo, per stimolarli al piacere della scrittura e della creatività”.

Il cortile interno dell’Alexandria International School

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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