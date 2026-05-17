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Ucraina, Zelensky “52 vittime a causa degli attacchi russi”

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Mag 17, 2026

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Questa settimana, i russi hanno lanciato più di 3.170 droni d’attacco, oltre 1.300 bombe aeree guidate e 74 missili di vario tipo, la maggior parte dei quali balistici, contro l’Ucraina. Ci sono stati numerosi colpi su edifici residenziali e altre infrastrutture civili. Purtroppo, 52 persone sono state uccise a causa degli attacchi di questa settimana. Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari. Altre 346 persone sono state colpite e ferite, tra cui 22 bambini”. Lo ha detto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Il nostro popolo ha bisogno di maggiore protezione, e tutto ciò che sostiene la difesa aerea dell’Ucraina aiuta in definitiva a salvare vite. Per questo l’iniziativa PURL e i contributi aggiuntivi per i missili anti-balistici sono cruciali. Ed è altrettanto importante lavorare in Europa per una protezione congiunta contro i missili balistici. Dobbiamo essere autosufficienti in termini di difesa, in modo che il terrore aereo russo non possa minacciare l’Ucraina o alcun altro paese del continente. Sono grato a tutti i nostri partner che hanno compiuto passi concreti per sostenere la nostra difesa”.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

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