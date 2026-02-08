IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Goggia “Medaglia ai Giochi mai scontata”

Di

Feb 8, 2026


CORTINA (ITALPRESS) – “Conseguire tre medaglie in discesa libera in tre Olimpiadi consecutive è qualcosa di straordinario, avrei messo la firma. Alle Olimpiadi non è mai scontato fare medaglia”. Lo ha detto Sofia Goggia, ospite di Casa Italia Cortina, dopo il bronzo a cinque cerchi vinto sull’Olympia delle Tofane. “La mia sciata ha avuto delle imperfezioni ma nella parte tecnica sono riuscita a contenere il distacco. Questa medaglia è un’iniezione di fiducia in vista delle prossime gare”, ha aggiunto.
glb/red

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Dominik Fischnaller “Bronzo in Italia ancora più bello”

Feb 8, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Lunedì 9 febbraio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Feb 8, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Buonfiglio “Stiamo dando esempio di gioco di squadra”

Feb 8, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Italia di bronzo nel team event di Pattinaggio figura

Feb 9, 2026
TOP NEWS

Kalulu salva la Juve e beffa la Lazio al 96°, a Torino finisce 2-2

Feb 9, 2026
IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Dominik Fischnaller “Bronzo in Italia ancora più bello”

Feb 8, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Lunedì 9 febbraio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Feb 8, 2026 Raimondo Bovone