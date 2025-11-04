Influenza, dai medici appello a vaccinarsi per proteggere i fragili

ROMA (ITALPRESS) – Con l’arrivo dell’inverno e del calo delle temperature aumenta la preoccupazione per gli effetti dell’influenza stagionale, che dovrebbe raggiungere il picco del contagio nel periodo delle festività natalizie e dell’inizio del nuovo anno. La cosiddetta influenza australiana si annuncia particolarmente virulenta, con notevoli rischi per la salute dei cittadini, soprattutto gli anziani e i fragili. Da qui l’appello a vaccinarsi, rilanciato anche dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odondoiatri.

sat/gtr