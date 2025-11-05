Attualità Cronaca Video

Ragusa: arrestato l’omicida di Scicli del 2024

Nov 5, 2025


RAGUSA (ITALPRESS) – A conclusione di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa, i Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno tratto in arresto una persona gravemente indiziata di essere l’autore dell’omicidio di Giuseppe Ottaviano, avvenuto a Scicli il 12 maggio 2024. Quel giorno Ottaviano era stato trovato cadavere, all’interno della sua abitazione, da familiari e amici, preoccupati perché da molte ore egli non dava più notizie di sé e non rispondeva al telefono. L’attività investigativa, protrattasi ininterrottamente con indagini scientifiche e di tipo tradizionale per oltre un anno, ha permesso di ricostruire come e con chi la vittima avesse trascorso le sue ultime ore di vita e di individuare movente ed autore del delitto.

