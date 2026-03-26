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Musica: Istentales, il nuovo singolo ‘Promesse mascherate’ contro la violenza sulle donne

DiRaimondo Bovone

Mar 26, 2026 , , , , ,

Con Roberto Vecchioni, Elio delle Storie Tese, Paolo Fresu, Yuri Cilloni dei Nomadi, Dolcenera e il coro femminile Urisè – Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=1PNBXFlIKJk

La musica può essere uno strumento potente per sensibilizzare e denunciare la violenza contro le donne. Purtroppo, ogni giorno la cronaca riporta episodi che spesso sfociano in aggressioni efferate, progettate con crudeltà e consumate con rabbia inaudita. Il progetto del nuovo brano ‘Promesse mascherate’ parte dalla Sardegna per rivendicare il diritto di ogni donna di decidere “se e quando”.
Con il gruppo Istentales (Gigi Sanna – chitarra e voce; Sandro Canova – basso; Luca Floris – batteria; Francesco Lai – chitarra elettrica; Tonino Maccari – tastiere; Francesco Caboni – chitarra elettrica) si schiera una formazione straordinaria di artisti ed amici: Roberto Vecchioni, Elio delle Storie Tese, Paolo Fresu, Yuri Cilloni dei Nomadi, Dolcenera e il coro femminile Urisè. La loro voce amplifica un messaggio di speranza e cambiamento. La canzone vuole essere uno spunto di riflessione, solidarietà e incoraggiamento per tutte le donne che rivendicano il diritto di essere rispettate e libere di scegliere.

LE PAROLE – Spiegano gli Istentales: “I grandi interpreti del panorama femminile italiano hanno spesso cantato brani intrisi di grida di aiuto, ma anche di speranza che le cose cambino, affinché gli uomini prendano consapevolezza della gravità dei loro gesti, verso donne libere che chiedono rispetto per sé e per le proprie scelte. La donna ha il diritto di cambiare idea in qualsiasi momento, senza essere minacciata, violentata o uccisa da chi dice di amarla, ma in realtà la vuole sottomettere e sopprimere. La musica è uno strumento potente per denunciare la violenza contro le donne, una delle ferite più profonde della nostra società che non riguarda solo lividi o aggressioni fisiche, ma anche parole, controllo, paura, annullamento della libertà e della dignità. È una violenza che spesso nasce in silenzio, dentro le mura di casa o nelle relazioni, e che viene ancora troppo spesso giustificata, minimizzata o ignorata. La violenza va chiamata per nome e fermata insieme.”

CONTATTI – Multilink: https://release.astralmusic.eu/promessemascherate
Facebook: https://www.facebook.com/GruppoIstentales
Instagram: @istentalesofficial – http://www.instagram.com/istentalesofficial
YouTube: http://www.youtube.com/c/Istentales
Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/3kwMfCFGTpqEpeQlZKdruj
Sito ufficiale: https://www.istentales.org/

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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