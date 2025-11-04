IN EVIDENZA Politica Video

L'ambasciatore del Sudan in Italia: "Fermare i massacri commessi dai ribelli"

Nov 4, 2025


ROMA (ITALPRESS) – L’ambasciatore sudanese in Italia, Imad al-Din al-Mirghani, ha tenuto a Roma una conferenza stampa, alla presenza di media italiani e arabi, per denunciare i crimini commessi dalle Forze di Supporto Rapido, in Darfur, a Gezira, Kordofan e numerose città, con il sostegno esterno da 17 Paesi. Prima dell’incontro, l’ambasciata ha proiettato immagini che documentano l’atrocità di omicidi e torture perpetrati dalle forze ribelli.
Rispondendo a una domanda sul ruolo arabo e internazionale, al-Mirghani ha affermato che la Lega Araba e i Paesi arabi sostengono il Sudan, ma le organizzazioni internazionali “sono rimaste silenti per oltre 30 mesi di fronte ai massacri di innocenti”.

