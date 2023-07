Risulta a tutti evidente che a guidare lo sviluppo della società contemporanea sia la ragione, visto che le straordinarie scoperte scientifiche e il formidabile sviluppo tecnologico cui si assiste ogni giorno dipendono esclusivamente da questo irrinunciabile e affidabile strumento conoscitivo.

Pertanto di fronte a risultati così eclatanti, ogni individuo dovrebbe essere definitivamente convinto che a spiegare qualsiasi evento sia l’interpretazione razionale e che a questo principio, dunque, occorre ispirarsi anche per comprendere e risolvere problemi legati alla vita privata. Sconcerta, quindi, la condotta di chi, richiedendo consulti di cartomanzia per capire il presente e prevedere il futuro, abbraccia una visione delle cose nella quale energie irrazionali sarebbero determinanti per disegnare il destino di ciascun essere umano. Attribuire alla lettura dei tarocchi, cioè, una credibilità maggiore rispetto a quella palesemente guadagnata dalla ragione, vuol dire anzitutto che l’umanità non rinuncia all’utilizzo di metodi interpretativi alternativi nel momento in cui non riesce a trovare soluzioni plausibili. Coloro che contattano i cartomanti esprimono, attraverso questa scelta, una concezione della vita per cui la volontà di un individuo è per lo più appesa ai movimenti misteriosi di forze ignote. Frequentare persone dalle deprecabili intenzioni, vivere una relazione amorosa con un partner infedele, rappresentano alcune delle spiacevoli situazioni incontrate da chi ne è rimasto vittima senza accorgersene. Posto che tale tesi risulta discutibile, in quanto svuota del tutto un individuo della sua capacità di intendere e di volere, tuttavia essa si trova alla base della decisione di coloro che demandano ad un cartomante il compito di cogliere verità in dimensione esoterica. La lettura delle carte altro non è, dunque, che un’operazione intellettuale volta a individuare nei loro simboli puntuali consigli sopra il modo più opportuno di agire.

Quali sono gli argomenti più ricorrenti nei consulti di cartomanzia?

Premesso che tematiche che hanno a che fare con l’evoluzione del mondo non sono ovviamente mai oggetto dell’analisi di un operatore esoterico, è corretto sostenere, sulla base peraltro di interviste rilasciate dagli esperti di questo particolare settore, che siano le crisi sentimentali a motivare la richiesta di queste antiche pratiche. L’amore nutrito verso una persona sposata, il tradimento del partner che vanifica anni di indimenticabile romanticismo, l’invadenza di famigliari che disturba l’umore dei protagonisti di un legame affettivo, costituiscono le più frequenti e inquietanti circostanze che i cartomanti sono chiamati a decifrare. Una volta acquisito dai racconti del cliente ogni fatto in grado di rivelare anticipatamente le cause di una separazione, l’operatore esoterico inizia ad interrogare i tarocchi. Con la finalità di appagare il desiderio di chi intende recuperare nel suo rapporto di coppia una nuova vitalità, il cartomante decodifica i simboli delle carte nella loro relazione con gli avvenimenti discussi. Trovando dunque un orientamento interpretativo suggerito dai tarocchi, può intuire il peso che ulteriori vicende cruciali, omesse in buonafede dal cliente, hanno avuto sull’epilogo fallimentare della favola d’amore. Conclusa questa, fase tesa a scoprire i motivi che hanno generato le insanabili ferite tra i partner, i consulti di cartomanzia si concluderanno con l’identificazione da parte del professionista di comportamenti utili ad evitare ostacoli futuri e soprattutto idonei a ribaltare l’esito infelice cui appare destinato il rapporto di coppia. È comprensibile che coloro che sentono un’incrollabile diffidenza verso queste presunte capacità di previsione degli operatori esoterici, non riescano a digerire l’esistenza di un’attrazione provocata ancora oggi in molta gente dalla lettura dei tarocchi.

Certo è che internet e in generale i media più influenti ospitano innumerevoli annunci di cartomanti o società che offrono un’interpretazione delle carte al telefono, a significare che l’esigenza di un “altrove” coinvolge emotivamente un numero non esiguo di persone.

Un’impresa di servizi esoterici spiega brevemente le ragioni del suo successo

I proprietari di cartomantidellasoluzione ritengono che il consenso acquisito da chi come loro fornisce ai clienti quotidianamente una lettura delle carte al telefono sia legato ad una necessità primaria che appartiene all’essere umano. L’esigenza impellente di ogni individuo di scoprire la verità delle cose senza accontentarsi dei risultati limitati forniti dall’interpretazione razionale, alimenta la forza seducente dei cartomanti. Contattàti per conoscere il significato misterioso racchiuso nei tarocchi, appaiono come dotati di un sapere “altro” in grado di superare la soglia della ragione per approdare ad una conoscenza definitiva della realtà. Secondo questo punto di vista, l’apparenza con cui le cose si manifestano può essere penetrata soltanto attraverso il ricorso a strumenti conoscitivi che promettano di indagare anche le forze che guidano nascostamente le nostre azioni.