L’Alessandria presenta lo staff tecnico, ma patron Benedetto saluta e se ne va. Il raduno giovedì 20

Enea Benedetto è un uomo pieno di sorprese: ha convocato la conferenza stampa per presentare lo staff tecnico e dopo 10 minuti se n’è andato. Giusto il tempo di rassicurare la piazza che “tutto è in moto in maniera organizzata”, di dire che la squadra farà “una stagione da serie C, con un budget consolidato” e che la giornata era “dedicata a loro, ds, allenatore e team manager”.

Tre i punti cardine della stagione elencati da Benedetto: “Umiltà, dedizione, spirito di famiglia, inteso come senso di appartenenza”.

Riesco a strappargli due cose sullo stadio: “Con la Juve Next Gen c’è l’accordo già firmato, giocherà il campionato al ‘Moccagatta’. Quanto all’amichevole Monza-Sampdoria (30 luglio), l’orientamento è quello di non aprire tutto lo stadio, ma vedremo al botteghino come andrà e valuteremo”.

Quando si è capito che se ne sarebbe andato, il collega di Radio Gold si è imbizzarrito e pretendeva di fare domande sullo stato della società, ma il patron ha provato a blandirlo dicendo “quanto prima faremo un incontro per parlare di questo”. “Si, ma quando?”. “Molto presto”.

E ciao a tutti. E così, dopo 10 minuti di orologio, è cominciata la presentazione dello staff con le domande dei media.

Il direttore sportivo Umberto Quistelli: “La situazione dei contratti è insostenibile, sono troppo onerosi. I presidenti di serie C sono degli eroi, non ci sono ricavi, solo spese. Prima ci saranno le uscite di giocatori, poi le entrate. Quindi fuori Sini e dentro Ciancio (domani). Io poi, sono più famoso per le cessioni dei giocatori che per gli acquisti, soprattutto al sud, dove mi conoscono di più. Quanto alla rosa attuale, stiamo trattando l’uscita di Palombi, Cori e Guidetti. Vorremmo trattenere il portiere Liverani, ma ha avuto una bimba da poco e vorrebbe avvicinarsi a casa, quindi vedremo. Punteremo molto su giovani che hanno fame e voglia di emergere. Poi, per lo staff, potrebbero arrivare dall’Università del calcio di Milano alcuni stagisti con le qualifiche di preparatore atletico e match analyst”.

Il team manager Stefano Vercellotti: “Le visite mediche procedono a scaglioni, secondo il programma stilato con il responsabile sanitario dott. Polla. Visto che non tutte hanno la stessa scadenza (durano 1 anno, ndr), alcune sono già state fatte e altre seguiranno il programma. Comunque tutti saranno ‘idonei’ per la ripresa di giovedì 20 luglio”.

L’allenatore Fulvio Fiorin: “Il raduno sarà giovedì 20 alla Michelin, dove lavoreremo mattina e pomeriggio, mai però con la seduta fisica doppia. Ormai è assodato che sia un errore metodologico e fisiologico. Al mattino si suda, con carichi di lavoro crescenti e magari personalizzati, il pomeriggio sarà dedicato alle sedute video, mentali, tattiche e situazionali. Il lavoro dovrà essere organizzato e programmato. Ad ogni tecnico piacerebbe avere quasi tutti i giocatori dall’inizio, ma non sarà possibile. Bisogna calarsi nel contesto del calcio attuale. Per me l’ideale sarebbe una rosa di 25 giocatori, 22 più 3 portieri. Quanto al mio staff, lo stiamo completando: oltre a me, Servili preparerà i portieri, Ievoli sarà il match analyst, Conti (rientrato, ndr) il masso-fisioterapista. Stiamo valutando le figure di preparatore atletico e vice-allenatore. E Guaraldo sarà il tecnico della Primavera, che dovrà lavorare in stretta sintonia con la prima squadra, seguendo un modello preciso”.

Dalle parole e dalle date citate dai tre intervistati, si evince che il problema del ritardo nei tesseramenti è stato risolto. Bene così.