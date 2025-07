Curatoli “Bronzo mondiale un bel regalo di compleanno”

TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) – “E’ stato un bel regalo di compleanno, l’anno scorso scorso non ero riuscito a farmelo all’Olimpiade e mi ero ripromesso che, se fosse ricapitata una gara di questa importanza durante il mio compleanno, avrei cercato di fare tutto per raggiungere il massimo. Oggi non è stato il massimo ma comunque un grandissimo risultato, quindi è stato un bellissimo regalo”. Lo spiega il napoletano delle Fiamme Oro Luca Curatoli, medaglia di bronzo nella prova individuale di sciabola maschile ai Mondiali di scherma di Tbilisi.

