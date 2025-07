Mondiali di scherma: Martina Favaretto vince il bronzo nel fioretto

TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) – “Sicuramente sono contenta per la medaglia, visto che arrivavo qui da un infortunio e da un momento difficile, però avevo un obiettivo diverso e come tutte puntavo in alto. Alla fine però posso ritenermi soddisfatta”. Così Martina Favaretto commenta il bronzo mondiale conquistato a Tbilisi nella prova individuale di fioretto. A fermarla, in semifinale, la tri-olimpionica statunitense Lee Kiefer, poi medaglia d’oro. “Con Kiefer è sempre una battaglia, mi è mancata un po’ la lucidità e la tensione mi ha fatto brutti scherzi – aggiunge la 23enne padovana delle Fiamme Oro – Sono partita un po’ male, sono rientrata nel match ma poi lei l’ha chiuso. E’ una grande campionessa, ha una scherma molto fisica, ma ci avevo vinto due volte in finale (di Coppa del Mondo, ndr). Quest’anno non ho avuto timore riverenziale, oggi ho sofferto un po’ il grande evento”.

