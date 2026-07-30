IN EVIDENZA

Cannella “Unificati percorsi del Cammino di Francesco”

Di

Lug 30, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Nell’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco, presentare questo cammino significa mettere insieme i percorsi che riguardano soprattutto tre regioni che sono percorsi fisici, ma anche che attraversano luoghi della memoria e dello spirito”. Lo ha detto il sottosegretario alla Cultura, Giampiero Cannella, a margine della conferenza stampa di presentazione del ” Cammino di Francesco”. Per Cannella “quello che in realtà si realizza con questa iniziativa è una unificazione di percorsi che renda ancora più visibile il Cammino di Francesco”.

xc3/ads/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tg Sport – 30/7/2026

Lug 30, 2026
IN EVIDENZA

Sui treni Atac le foto dei campioni “Tra sport e trasporto”

Lug 30, 2026
IN EVIDENZA

Tg Lavoro & Welfare – 30/7/2026

Lug 30, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Estate in TV, cresce l’uso del satellite nelle località di vacanza

Lug 30, 2026
TOP NEWS

Atac, “Tra sport e trasporto” la mostra di foto nei vagoni della metro A

Lug 30, 2026
TOP NEWS

Dall’11 al 13 settembre a Vercelli Risò, il Festival Internazionale del Riso

Lug 30, 2026
IN EVIDENZA

Tg Sport – 30/7/2026

Lug 30, 2026