Cannella “Unificati percorsi del Cammino di Francesco”

ROMA (ITALPRESS) – “Nell’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco, presentare questo cammino significa mettere insieme i percorsi che riguardano soprattutto tre regioni che sono percorsi fisici, ma anche che attraversano luoghi della memoria e dello spirito”. Lo ha detto il sottosegretario alla Cultura, Giampiero Cannella, a margine della conferenza stampa di presentazione del ” Cammino di Francesco”. Per Cannella “quello che in realtà si realizza con questa iniziativa è una unificazione di percorsi che renda ancora più visibile il Cammino di Francesco”.

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