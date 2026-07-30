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Mundialido 2026, il calcio unisce culture e comunità nel cuore di Roma

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Lug 30, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa con grande partecipazione l’edizione 2026 del Mundialido, il torneo targato ASI che da 28 edizioni trasforma il calcio in un’occasione di incontro tra popoli e culture. L’evento, svolto nel quartiere romano de La Rustica, ha coinvolto comunità straniere residenti a Roma, dando vita a un autentico momento di integrazione attraverso lo sport. Dopo la sfilata inaugurale delle delegazioni, il torneo ha regalato emozioni dentro e fuori dal campo, tra tradizioni, colori e grande entusiasmo del pubblico. La finale ha incoronato il Paraguay, vincitore sulla Colombia per 2-1, al termine di una sfida intensa e spettacolare. Un’edizione che conferma ancora una volta come lo sport sia un linguaggio universale, capace di abbattere le barriere e rafforzare il senso di comunità, nel segno dei valori dell’inclusione e della partecipazione.
gm/gtr
(Fonte video: ASI PLAY)

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