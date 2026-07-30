Atac, “Tra sport e trasporto” la mostra di foto nei vagoni della metro A

ROMA (ITALPRESS) – I momenti che hanno segnato la storia dello sport italiano, dalla vittoria ai Mondiali di calcio del 2006 a quella di Sinner al Foro Italico degli Internazionali di Tennis, ma anche le immagini di atletica, equitazione e paralimpiadi: sono alcune delle opere della mostra “Tra sport e trasporto” del fotografo Ferdinando Mezzelani, realizzata in collaborazione con ATAC.

Fotoreporter legato storicamente a CONI, Sport e Salute e CIP, Mezzelani ha documentato quarant’anni di campionati di calcio e dodici edizioni dei Giochi olimpici.

Oggi l’atrio della stazione Metro Spagna sarà completamente brandizzato con immagini e contenuti della mostra, con la collaborazione di IGPDecaux, che metterà a disposizione in esclusiva tutti gli spazi dell’atrio della stazione. La domination visiva interessa l’intero atrio di Vicolo del Bottino, dove le immagini e i contenuti vengono trasmessi in loop su tutti gli impianti digitali presenti: i maxi LED e gli schermi LCD creando un’esperienza immersiva e di forte impatto per i viaggiatori. Fino ad ottobre prossimo, poi, la mostra proseguirà su uno dei treni in linea che sarà allestito con le riproduzioni delle foto. All’esposizione hanno partecipato anche la presidente di ATAC, Barbara Marinali e l’Amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris.

“Una mostra veramente particolare, a partire dal titolo, che unisce una dimensione bellissima come lo sport e i mezzi di trasporto. La mostra sarà presente su tutta la linea A fino ad ottobre. Atac con questa mostra vuole riconoscere i valori dello sport e della comunità e unirli con i trasporti nelle grandi città. Si tratta di un momento di arte, con le immagini della mostra che trasportano emotivamente lo spettatore”, ha detto Marinali.

“Vedendo gli scatti di Mezzelani – ha affermato Nepi Molineris -, abbiamo riconosciuto quello che lo sport può dare: il massimo della gioia di una vittoria, ma anche la sofferenza di una sconfitta, e dopo una sconfitta un atleta che si rialza e che comunque va avanti a affrontare la vita”.

“Sono molto felice, in 40 anni non avevo mai fatto una mostra. Vedere un treno arredato in questa maniera mi fa venire i brividi, ringrazio ATAC che ha avuto questa brillante idea e Sport e Salute”, ha sottolineato Mezzelani.

– Foto mec/Italpress –

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