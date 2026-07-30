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Sui treni Atac le foto dei campioni “Tra sport e trasporto”

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Lug 30, 2026


ROMA (ITALPRESS) – I momenti che hanno segnato la storia dello sport italiano, dalla vittoria ai Mondiali di calcio del 2006 a quella di Sinner al Foro Italico degli internazionali di Tennis, ma anche le immagini di atletica, equitazione e paralimpiadi: sono alcune delle opere della mostra “Tra sport e trasporto” del fotografo Ferdinando Mezzelani, realizzata in collaborazione con ATAC. Fotoreporter legato storicamente a CONI, Sport e Salute e CIP, Mezzelani ha documentato quarant’anni di campionati di calcio e dodici edizioni dei Giochi olimpici. L’atrio della stazione Metro Spagna, a Roma, è completamente brandizzato con immagini e contenuti della mostra. Nel servizio interviste a Barbara Marinali, presidente di Atac, Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, e Ferdinando Mezzelani, fotografo.

mec/sat/gtr

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