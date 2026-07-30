Estate in TV, cresce l’uso del satellite nelle località di vacanza

ROMA (ITALPRESS) – Mare, montagna o isole: d’estate cambiano i luoghi, ma non la voglia di restare informati e seguire i propri programmi preferiti. Nei mesi estivi il consumo della televisione via satellite registra una crescita consistente nelle località di villeggiatura. In molte zone di vacanza, infatti, il segnale del digitale terrestre può risultare meno stabile, mentre la connessione Internet non è sempre disponibile o abbastanza veloce da garantire una visione in streaming continua e di qualità. E’ in questi contesti che il satellite conferma la propria efficacia: nei piccoli centri di montagna, nelle aree costiere e sulle isole, senza dipendere dalla banda larga. La piattaforma satellitare gratuita italiana di tivusat propone un’offerta che supera i 130 canali, tra cinema, canali per ragazzi, sport e informazione, con contenuti disponibili anche in 4K, senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti. Per chi ha un televisore di ultima generazione, il satellite è l’unica possibilità di ricevere canali in 4k gratuitamente. Più di dieci milioni di italiani seguono regolarmente la televisione via satellite, per la qualità , sia audio che video, e per la sua semplicità di installazione. “Durante il periodo estivo, la possibilità di raggiungere qualunque zona del Paese, si conferma uno dei principali motivi della crescita degli utenti satellitari – sottolinea tivusat in una nota -. Quando il digitale terrestre è incerto e Internet non basta, il satellite diventa così il compagno ideale delle vacanze: semplice, stabile e accessibile”.

– Foto Italpress –

(ITALPRESS).