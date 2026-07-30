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Mattarella “Adattare leggi a comportamenti individuali abdicazione dello Stato”

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Lug 30, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, quelle della legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali, occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza ma si decide l’abdicazione dello Stato”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di consegna del Ventaglio da parte della stampa parlamentare.

sat/gsl (Fonte video: Quirinale)

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