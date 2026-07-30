IN EVIDENZA

Tg Sport – 30/7/2026

Di

Lug 30, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Mancini e Ranieri si presentano, c’è fame di vittorie
– Abodi “Scelta di Mancini apprezzata, il ct della Nazionale è il nostro ct”
– Calciomercato: Inter su Romero, la Juve punta Zirkzee
– Milan: sfumato Karetsas, Amorim vuole Soulè
– Tennis, Musetti ai quarti a Washington
– Sci, Brignone torna in pista a Cervinia
– Sciabolatrici e spadisti azzurri senza medaglie ai Mondiali
– La Barba al Palo – Bentornato, Mancio
mrv

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Sui treni Atac le foto dei campioni “Tra sport e trasporto”

Lug 30, 2026
IN EVIDENZA

Tg Lavoro & Welfare – 30/7/2026

Lug 30, 2026
IN EVIDENZA

Mundialido 2026, il calcio unisce culture e comunità nel cuore di Roma

Lug 30, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Estate in TV, cresce l’uso del satellite nelle località di vacanza

Lug 30, 2026
TOP NEWS

Atac, “Tra sport e trasporto” la mostra di foto nei vagoni della metro A

Lug 30, 2026
TOP NEWS

Dall’11 al 13 settembre a Vercelli Risò, il Festival Internazionale del Riso

Lug 30, 2026
IN EVIDENZA

Tg Sport – 30/7/2026

Lug 30, 2026