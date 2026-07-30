Tg Sport – 30/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Mancini e Ranieri si presentano, c’è fame di vittorie
– Abodi “Scelta di Mancini apprezzata, il ct della Nazionale è il nostro ct”
– Calciomercato: Inter su Romero, la Juve punta Zirkzee
– Milan: sfumato Karetsas, Amorim vuole Soulè
– Tennis, Musetti ai quarti a Washington
– Sci, Brignone torna in pista a Cervinia
– Sciabolatrici e spadisti azzurri senza medaglie ai Mondiali
– La Barba al Palo – Bentornato, Mancio
mrv
– Mancini e Ranieri si presentano, c’è fame di vittorie
– Abodi “Scelta di Mancini apprezzata, il ct della Nazionale è il nostro ct”
– Calciomercato: Inter su Romero, la Juve punta Zirkzee
– Milan: sfumato Karetsas, Amorim vuole Soulè
– Tennis, Musetti ai quarti a Washington
– Sci, Brignone torna in pista a Cervinia
– Sciabolatrici e spadisti azzurri senza medaglie ai Mondiali
– La Barba al Palo – Bentornato, Mancio
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