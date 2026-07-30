Tg Sport – 30/7/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Mancini e Ranieri si presentano, c’è fame di vittorie

– Abodi “Scelta di Mancini apprezzata, il ct della Nazionale è il nostro ct”

– Calciomercato: Inter su Romero, la Juve punta Zirkzee

– Milan: sfumato Karetsas, Amorim vuole Soulè

– Tennis, Musetti ai quarti a Washington

– Sci, Brignone torna in pista a Cervinia

– Sciabolatrici e spadisti azzurri senza medaglie ai Mondiali

– La Barba al Palo – Bentornato, Mancio

mrv