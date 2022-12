Ecco AURA, il nuovo centro di riferimento per l’utenza che accede all’Ospedale di Alessandria

L’Azienda Ospedaliera di Alessandria ha attivato AURA – Accettazione Unica Ricoveri e Ambulatoriale, il nuovo centro dove i cittadini possono trovare assistenza nelle fasi di prenotazione di primo accesso ambulatoriale e nel proprio percorso chirurgico all’interno della struttura.

Luogo e orari

Al piano terreno del blocco A, a pochi passi dalla portineria di Via Venezia 16, è possibile ora trovare a un totem con 5 pulsanti:

Prenotazione visite ed esami

Accettazione visite ed esami

Ostetricia / Ginecologia

Pre-ricoveri

Ricovero e post-ricovero

Gli orari di apertura degli sportelli AURA sono dal lunedì al venerdì dalle 7,00 alle 16,00 per i pre-ricoveri e dalle 8,00 alle 16,00 per gli altri servizi.

Cosa si fa

Agli sportelli, quindi, sarà possibile prenotare visite ed esami ambulatoriali di primo accesso (prenotabili anche telefonicamente al call center del Cup Unico Regionale 800 000 500), l’accettazione di visite ed esami diagnostici ambulatoriali con pagamento del ticket, l’accettazione amministrativa prima di recarsi a effettuare visite ed esami in regime di pre-ricovero e prima di recarsi in reparto nel giorno di ricovero e prenotare visite ed esami da effettuare dopo la dimissione da ricovero.

La prima fase

Per ora le attività legate al ricovero erogate dal Centro AURA riguarderanno i reparti chirurgici di Cardiochirurgia, Chirurgia toracica, Chirurgia generale, Chirurgia plastica e Ortopedia. Successivamente saranno integrate attività amministrative anche per i rimanenti reparti chirurgici e per i reparti medici.

L’utilità

Riunendo in un’unica struttura le attività amministrative legate al ricovero e le prenotazioni ambulatoriali di primo accesso, inoltre, si fornisce un utile supporto al personale sanitario, che avrà maggior tempo da dedicare all’attività di assistenza, e si permetterà ad ambulatori e poliambulatori decentrati di occuparsi delle sole prenotazioni di prestazioni di secondo accesso (visite ed esami di controllo).