Si sono aperte le selezioni delle opere che parteciperanno alla fase finale della terza edizione del Premio Teatrale “Gianfranco Trusiano” che si svolgerà a Quattordio nel mesi di giugno/luglio 2024.

La scorsa edizione, apprezzata da un numeroso pubblico, fu vinta dalla Compagnia Nicese Spasso Carrabile con la divertente commedia Black Commedy, che si aggiudicò tutti i premi, eccetto quello di miglior attore che andò al bravo Stefano Campana della compagnia Notte Magica.

La formula del premio ricalca sostanzialmente quella del 2023 e vedrà una prima fase di selezione durante la quale verranno nominate le Compagnie iscritte per partecipare alla fase finale. Alcune modifiche però ci sono: l’iscrizione ora è gratuita e i rimborsi spese alle compagnie finaliste sono aumentati sensibilmente.

La partecipazione è riservata alle compagnie di prosa amatoriali con opere esclusivamente in lingua con una durata minima di 70 minuti. Confermati i premi per il miglior spettacolo, migliore attrice e attore e la “Coppa Roberto Monis per la scenografia più originale.

Info

Il termine per l’iscrizione alle selezioni è previsto per il 15 marzo 2024

Telefono: 339-6458889.

Email: [email protected]