È uscito sul canale YouTube di Liana Marino il nuovo videoclip della canzone Partenze, realizzato da Plastikwombat (qui il link https://youtu.be/W-l3pobG9kI).

Il video

Le immagini, richiamando il tema introspettivo del brano che accompagnano, hanno come filo conduttore non tanto la partenza in sé stessa, quanto piuttosto il sentimento che suscita: quasi una sottile irrequietezza che spinge alla necessità di ricercare ricordi nuovi, come fogli da scrivere e poi strappare dal libro delle esperienze non per eliminarli dalla propria mente, ma per custodirli in un posto più vicino al cuore.

“Si tratta della canzone del distacco e della sofferenza – spiega la cantautrice – è il tormento e la lotta interiore di chi sente il bisogno di partire e, al tempo stesso, la necessità di ritornare. Non è un caso che sia l’ultima traccia del mio disco che porta il suo stesso nome: molto spesso è all’arrivo che si programma una nuova partenza”.

L’album Partenze, del quale fa parte il brano, è stato pubblicato per Mercadante Editore (Isola Tobia Label) ed è disponibile all’acquisto anche su www.isolatobialabel.com/ chiosco. È inoltre entrato nel 2020 nella cinquina delle Targhe Tenco nella categoria Miglior album d’esordio.

Crediti

Video – Plastikwombat Silvia Valuà, Paolo Grinza, Luca Andriolo

Musica – Liana Marino: chitarra, voce; Paolo Rigotto: basso elettrico; Stefano Risso: contrabbasso

Social