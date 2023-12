Il diritto all’oblio è diventato legge: soddisfazione all’AIL Alessandria-Asti Odv

Viva soddisfazione è stata espressa anche presso la sede AIL Alessandria – Asti ODV per la notizia che il diritto all’oblio oncologico è diventato legge con l’approvazione da parte dei due rami del Parlamento.

La legge prevede che nei casi di procedure per l’adozione, richiesta di mutui e pratiche bancarie e assicurazioni, così come nelle procedure concorsuali, non sia ammessa la richiesta di informazioni concernenti lo stato di salute relativamente a patologie oncologiche il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta.

Così il presidente Giovanni Zingarini: “È un importante passo avanti per tutte le persone affette da patologie oncologiche che, da anni, attendevano il via libera a questo disegno di legge che ne tutela i diritti ed elimina ogni possibile forma di discriminazione. Una battaglia che la nostra associazione ha condotto a livello nazionale per tutti i pazienti onco-ematologici, ma non solo, e che rappresenta un importante traguardo di speranza e libertà per circa un milione di italiani considerati guariti”.

Una bella conquista di civiltà che pone l’Italia tra i Paesi europei più avanzati, al pari di Francia, Portogallo, Spagna, Belgio, Lussemburgo e Olanda.

Un traguardo importante anche per i giovani guariti da un tumore che li aveva colpiti in età pediatrica. Finalmente avranno meno difficoltà a reinserirsi nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

Grazie al miglioramento dei percorsi di diagnosi e cura, un numero sempre maggiore di bambini e adolescenti con patologia oncologica può guarire, con percentuali di guarigione in media dell’80% e di oltre il 90% nel caso di specifici tumori.

