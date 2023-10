Corso di teatro de ‘I Pochi’ all’Ambra, domani alle 21

Domani, mercoledì 18 ottobre, dalle ore 21 alle ore 23, presso Il Teatro Ambra di Alessandria, prende il via il nuovo CORSO DI FORMAZIONE TEATRALE (2°anno) 2023-24 della Scuola d’Arte Drammatica I POCHI di Alessandria.

Docente della lezione introduttiva l’attrice Federica Sassaroli che affronterà il tema sulle tecniche della comicità in scena. Al Corso di Formazione Teatrale (2° anno) possono partecipare esclusivamente:

1) allievi/allieve che hanno frequentato il Corso di Recitazione 1° anno della Scuola d’Arte Drammatica I POCHI;

Info

Per conoscere i costi e prenotare la partecipazione contattare (anche via whatsapp) il numero 329 11 55 457.

Per saperne di più su Federica Sassaroli accedere con il link che segue al curriculum: https://federicasassaroli.com/chi-sono/