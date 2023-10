L’ACI all’Istituto ‘Volta’: a scuola di guida corretta e sicura con la ‘E-Mobility’ e il simulatore

Venerdì scorso ha preso vita la 3^ edizione della manifestazione E-Mobility , organizzata dell’Istituto “A.Volta” (co-fondatore della prima rete nazionale sulla mobilità elettrica) con lo scopo di garantire diffusione e massima consapevolezza di una cultura green ed eco-sostenibile tra i giovani.

L’Automobile Club Alessandria è stato parte attiva di questo appuntamento educativo, organizzato con il patrocinio di Comune e Provincia di Alessandria, in collaborazione con l’Ospedale e i principali concessionari auto della zona. Per l’occasione si sono coinvolti i ragazzi con una spiegazione teorica e una prova pratica, tenuta da un esperto di Guida Sicura del circuito ACI Ready2go, con lo scopo di formare conducenti consapevoli dei propri comportamenti e capaci di una guida corretta , sicura e piacevole.

Grazie all’apprezzatissimo Simulatore di Guida in realtà virtuale, e all’estrema fedeltà di quest’ultimo rispetto alle reali condizioni su strada, gli allievi dell’Istituto hanno avuto la possibilità di cimentarsi con la guida in tutta sicurezza, provando a destreggiarsi in percorsi urbani ed extraurbani, anche con scarsa visibilità, e di sostenere prove quali l’evitamento dell’ostacolo su strada bagnata e lo slalom tra i coni.