“Viverbe” a Pancalieri (TO) dal 15 al 19 settembre

Per la 42esima edizione della Fiera della Menta e delle Erbe officinali il programma si rinnova: 90 espositori, laboratori per famiglie, gallerie d’arte a cielo aperto, un’area food “Made in Pancalieri”, radio di piazza, sport, musica e spettacoli.

LE NOVITA’

Sono tante: la durata dal 15 al 17 settembre, con la coda dei ‘Corpi Santi’ il 18 e 19: la “Viverbe by Night”, che permetterà di prolungare fino alle 24 del sabato; il festival busker “Infusi e diffusi” che animerà le vie del centro con spettacoli musicali realizzati da ragazzi di tutto il mondo; le rassegne “Spezialità” e “Narramenta”, pensate per impreziosire il weekend anche per i più piccoli; la Via delle Arti, con una trentina di artisti (pittura, fotografia e scultura) e artigiani (tessuto e bijoux).

L’altra innovazione di Viverbe 2023 riguarda il cuore dell’iniziativa, proprio la Fiera regina dei vivai e delle erbe officinali: si amplia la rosa di espositori (sono annunciati stand anche dalla Toscana) e si sviluppa per la prima volta su di un percorso circolare, che avrà come poli il Museo della Menta (sede di laboratori e visite guidate gratuite), la piazza del Municipio (cuore delle imprese vivaistiche e fulcro degli spettacoli musicali), l’Angolo del Gioco e della Magia (con l’associazione Dimensione Arcana e il circolo magico Carlo Rossetti).

I CORPI SANTI

Prolungano la festa fino a martedì 19 settembre, aprendo i festeggiamenti per la festa patronale del paese.

Lunedì pomeriggio in programma il memorial di bocce ‘Cristoforo Castellano’; la sera fritto di pesce e orchestra spettacolo ‘I Braida’, con un intermezzo di danze orientali.

Martedì compie 30 anni la StraViverbe: la corsa podistica non competitiva alle 18, poi Cena dell’Amicizia con polenta, spettacolo pirotecnico “Menta lights&fire” e, direttamente da Canale 5, il concerto di Cipo, sosia ufficiale di Zucchero, accompagnato in acustico da Marco Roagna.

INFO

Per i pranzi di sabato e domenica e per le serate gastronomiche

prenotazioni al 331-3869061 (Annalisa), fino ad esaurimento posti.