Motori Magazine – 10/8/2025

Ago 10, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Lo stabilimento Moto Guzzi di Mandello del Lario si rifà il look
– Nuova Triumph Scrambler 400 XC, sportiva pronta a tutto
– Pnrr, incentivi per l’acquisto di auto elettriche
– In lieve flessione l’acquisto di auto dei privati con partita Iva
Tg Ambiente – 10/8/2025

Ago 10, 2025
Carrega Ligure: 300.000 euro in 3 anni per il problema frane e isolamento

Ago 10, 2025 Raimondo Bovone
ACLI: Pensione di Vecchiaia e contributi figurativi

Ago 10, 2025 Raimondo Bovone

