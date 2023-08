Vincenzo Florio in Concerto – Castelspina (AL)

Vincenzo Florio in Concerto

Mercoledì 16 agosto alle ore 21.30 a Castelspina si terrà nella chiesa parrocchiale il concerto d’organo di Vincenzo Florio.

La vita di Vincenzo Florio

Vincenzo FLORIO, diplomatosi con lode in pianoforte nel 2007 presso il prestigioso conservatorio di musica “S. Pietro a Majella” di Napoli, fa il suo esordio sul palcoscenico partecipando nel 2008 alla rassegna musicale “Premio Venezia” presso il teatro “La Fenice”.

Nel biennio 2007-2009 segue i corsi di perfezionamento in pianoforte di 2′ livello, conseguendo il diploma con lode e menzione. Nel biennio 2010-2011 è pianista accompagnatore ai corsi di perfezionamento estivi in flauto traverso del M° C. Liccardi tenutisi presso Gesualdo (AV). Nel 2012 consegue il diploma di clavicembalo presso il conservatorio di musica S.Pietro a Majella” di Napoli. Nel biennio 2012-2014 segue i corsi di 2′ livello in organo, di nuovo presso il conservatorio di Napoli, conseguendo il diploma con lode e menzione.

La sua Formazione

Durante la sua formazione organistica, partecipa a due importanti seminari di improvisazione e registrazione tenuti dall’organista J. Guillou.

Dall’anno 2014 all’anno 2018 è organista titolare della Comunità Evangelica Luterana di Torre Annunziata (NA). Dall’anno 2017 è docente di pianoforte nei licei musicali italiani. Dal 2008 al 2018. ha tenuto numerosi concerti, alcuni in luoghi di importante interesse artistico, storico e culturale fra i quali si ricorda: Palazzo Parente di Aversa (CE): Palazzo Collacchioni di Capalbio

(GR): Cattedrale di Castellammare di Stabia (NA): Chiesa del Corpus Domini di Gragnano (NA); Sala Scarlatti del Conservatorio di musica “S. Pietro a Majella” di Napoli.

Fra le sue più importanti esibizioni si ricordano: esecuzione dello “Stabat Mater” di Pergolesi, diretto dal M° F. Aliberti, presso il museo diocesano di Castellammare di Stabia (NA); esecuzione della “Via Crucis” di Liszt. diretta dal M° G. Mallozzi, presso la Sala Scarlatti del Conservatorio di Napoli alla presenza del Cardinale Sepe e diversi ordini religiosi; esecuzione della “Missa Brevis” di N. Rota, diretta dal M° G. Mallozzi, presso la Sala Scarlatti del Conservatorio di Napoli; partecipazione al festival MIMO presso la Mostra d’oltremare di Napoli. (marzo 2019)

Castelspina (AL)

Info: [email protected]